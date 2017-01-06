Потрійна ДТП на Одещині: постраждалі опинилися у сніговій пастці

На трасі Одеса-Рені сталася аварія за участю пасажирського автобуса сполученням Кілія-Одеса, приватного мікроавтобуса та фури.

Через погану видимість водій автобуса в'їхав у мінівен та вдарив у задню частину автомобіля. Після зіткнення мікроавтобус відлетів у фуру, пише "Бессарабія INFORM" із посиланням на очевидців.

За інформацією видання, внаслідок ДТП сильно постраждала пасажирка і дещо менше водій мікроавтобуса.

Через складні погодні умови до місця інциденту не можуть дістатися медики для надання допомоги постраждалим – люди потрапили у снігову пастку.

Серед пасажирів автобуса постраждалих немає. У заторі опинилися не менше п'яти пасажирських автобусів, загалом стоять 10-15 авто. У деяких машинах є діти.

Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження в акваторії Чорного моря. Також внаслідок негоди на Одещині знеструмлено більше 20 населених пунктів та декілька вулиць Одеси. Також скасовано всі авіарейси з міста.