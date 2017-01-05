Потужний ураган штурмує Німеччину: оголошено надзвичайний стан

На півночі Німеччини, в федеральних землях Шлезвіг-Гольштейн і Мекленбург-Передня Померанія оголошений режим надзвичайного стану через ураганний вітер.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

На вулицях в містах Любек, Росток, Варнемюнде і Вісмар ввечері в середу, 4 січня, були зафіксовані затоплення. Пошкоджено десятки будинків. У Любеку щонайменше 8 автомобілів було витягнуто із затоплених територій.

Піші підходи до центральних районів міст виявилися перекритими. Повінь може стати найбільшою за останні 10 років.

Метеорологи не виключають, що рівень води в містах підніметься ще на 10 см. У Любеку, Вісмарі і Ростоку рівень вже перевищив норму більш ніж на 1,5 м. При цьому ураганний вітер трохи вщух, як повідомляє телемовець ARD.

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На острові Рюген один з районів комуни Гагер виявився відрізаним від решти острова. Ще на одному острові Німеччини – Узедоме – ушкодження виявилися більш істотними.

На сході і півдні країни не виключені сильні снігопади і зливи з градом. У п'ятницю по всій Німеччині очікуються морози до мінус 7 градусів, а в горах – до мінус 20.