Потяг з одним вагоном запустили у Криму

Потяг у Криму / Фото з соцмереж

В окупованому Криму поїзд від Джанкоя до Керчі скоротили до одного вагона.

Про це повідомляється на сторінці "КРИМський бандерівець" у Twitter. Відтепер пасажирам доводиться долати 210 км між містами стоячи. Крим. Так тепер виглядає потяг Керч-Джанкой: 1 вагон, люди 210 км їдуть стоячи, дихати нічим, ціни збільшили у 2 рази,

– мовиться у повідомленні. Читайте також: Перший "Інтерсіті" до Польщі поїхав: пасажири діляться враженнями Крым. Так теперь выглядит поезд Керчь-Джанкой: 1 вагон, люди 210 км едут стоя, дышать нечем, цены увеличили в 2 раза https://t.co/FEuQqXB2NG pic.twitter.com/uWyyK6M0xc — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 січня 2017 р. Зазначимо, що окупаційна влада почала з 1 січня проводити реструктуризацію "Кримської залізниці", після чого відразу вдвічі збільшила ціни на проїзд, скоротила число вагонів у потягах та електричках.

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