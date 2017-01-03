Потяг з одним вагоном запустили у Криму

В окупованому Криму поїзд від Джанкоя до Керчі скоротили до одного вагона.
Про це повідомляється на сторінці "КРИМський бандерівець" у Twitter.
Відтепер пасажирам доводиться долати 210 км між містами стоячи.
Крим. Так тепер виглядає потяг Керч-Джанкой: 1 вагон, люди 210 км їдуть стоячи, дихати нічим, ціни збільшили у 2 рази,
– мовиться у повідомленні.
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Зазначимо, що окупаційна влада почала з 1 січня проводити реструктуризацію "Кримської залізниці", після чого відразу вдвічі збільшила ціни на проїзд, скоротила число вагонів у потягах та електричках.
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