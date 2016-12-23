Пожежа у хмарочосі в Нью-Йорку: є чимало постраждалих

У центрі Нью-Йорка на Манхеттені сталась пожежа, внаслідок якої чимала кількість людей опинилася у вогняній пастці на даху будівлі.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежа розпочалась близько 5:00 години вечора на третьому поверсі будівлі. Частина людей врятувалась від вогню на даху будівлі.
Внаслідок пожежі 21 людей отримали поранення, в тому числі троє пожежників. Двох осіб госпіталізували у критичному стані, ще чотирьох – у важкому. Серед них і 7-літній хлопчик, у якого зафіксували зупинку серця. Однак дитина вже у безпеці.
Коментарі