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Телеканал новин 24 Пожежа у хмарочосі в Нью-Йорку: є чимало постраждалих
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пожежа у хмарочосі в Нью-Йорку: є чимало постраждалих

09:12, сьогодні 629 Читать новость на русском
Пожежа у Нью-Йорку
Пожежа у Нью-Йорку / twitter/FDNY

У центрі Нью-Йорка на Манхеттені сталась пожежа, внаслідок якої чимала кількість людей опинилася у вогняній пастці на даху будівлі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежа розпочалась близько 5:00 години вечора на третьому поверсі будівлі. Частина людей врятувалась від вогню на даху будівлі.

Внаслідок пожежі 21 людей отримали поранення, в тому числі троє пожежників. Двох осіб госпіталізували у критичному стані, ще чотирьох – у важкому. Серед них і 7-літній хлопчик, у якого зафіксували зупинку серця. Однак дитина вже у безпеці.

Теги: США Пожежа Нью-Йорк
Джерело: 24 Канал
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