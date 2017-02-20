Президент вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні

Україна згадує сьогодні "чорний четвер" 2014 року. В цей день, 3 роки тому, центр Києва перетворився на поле бою. За офіційними даними під час трагічних подій Революції Гідності загинуло 106 людей.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за загиблими активістами Євромайдану, передає кореспондент 24 Каналу з місця події. Службу проводив Патріарх Філарет. Прийшло багато людей вшанувати пам'ять загиблих героїв. Серед присутніх були і високопосадовці, зокрема президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Після закінчення служби високопосадовці запалили лампадки і поклали їх до портретів Небесної сотні. Це важкий день для всіх нас, день скорботи, шани, пам’яті героїв, які були вбиті на Майдані,

– заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Читайте також: В Києві вшановують загиблих Героїв Небесної сотні В Києві триває день вшанування пам’яті Небесної сотні.

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