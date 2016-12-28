  • укр
  • рус
23:05
28 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію
Вєсті Кремля
21:01, 27 грудня
Вєсті UA. Ющенко українізував російських класиків. Наркотики з іменами політиків
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Поховали героя. Дитина загинула у ДТП
Випуск новин
22:40, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Приголомшливі перемоги України в шахах, "кінець" зарплат у конвертах, – головне за добу

22:12, сьогодні 592 Читать новость на русском
Шахові чемпіони
Шахові чемпіони / Фото з соцмереж

Українські шахісти здобули одразу два чемпіонські титули на чемпіонаті світу. Петро Порошенко підписав закон, який стане "смертельним" для тих, хто отримує зарплату в конвертах.

Приголомшливі перемоги України в шахах

Львівські гросмейстери Василь Іванчук і Анна Музичук стали чемпіонами світу зі швидких шахів. Першою перемогу здобула Музичук. Вона набрала 9,5 очка з 12-ти можливих і на очко випередила срібну призерку – росіянку Олександру Костенюк.

Вже через дві години чемпіонську компанію їй склав Іванчук. Він набрав 11 очок з 15-ти можливих і поділив 1-3 місця з норвежцем Магнусом Карлсеном і росіянином Олександром Грищуком. Проте львів'янин мав найкращий додатковий коефіцієнт, тож його проголосили найсильнішим.

"Кінець" зарплат у конвертах

Президент Петро Порошенко підписав закон, відповідно до якого, штраф за виплату такої зарплати передбачається у розмірі 100 мінімальних заробітних плат. З 1 січня ця сума становитиме 320 тисяч гривень.

Також підприємці повинні будуть сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат у майже всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки.

Україну потрусило

Вночі в Румунії стався землетрус. Підземні поштовхи відчули і в Україні: у південних районах Одеської області (Ізмаїл, Рені, Болград, а також у самій Одесі) та у Чернівцях. Тут поштовхи були від 2 до 3 балів.

Все обійшлося без негативних наслідків – інформації про постраждалих людей та руйнувань будівель немає.

Курйоз дня

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що Федір Достоєвський – український письменник.

Фото дня

"Я все одно чекатиму на тебе", – твіт з таким підписом з’явився на сторінці собаки акторки Керрі Фішер. Допис до сліз розчулив соцмережі.

Відео дня

Велетенська новорічна ялинка з'явилася в Італії. На схилі гори створили силует дерева розміром 650 на 350 метрів.

Анонс

29 грудня Україна у знак доброї волі віддасть бойовикам 15 затриманих.

Теги: Україна Віктор Ющенко Петро Порошенко Шахи Землетрус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Одруження за один день: перші київські пари зареєстрували свій шлюб
 14 серпня , 15:41
Більше ніж половина українців прагне виїхати за кордон
 31 серпня , 09:03 1
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
Наставник "Зорі" прокоментував перехід Будківського у російський "Анжи"
 15 липня , 11:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук