Приголомшливі перемоги України в шахах, "кінець" зарплат у конвертах, – головне за добу

Українські шахісти здобули одразу два чемпіонські титули на чемпіонаті світу. Петро Порошенко підписав закон, який стане "смертельним" для тих, хто отримує зарплату в конвертах.

Приголомшливі перемоги України в шахах

Львівські гросмейстери Василь Іванчук і Анна Музичук стали чемпіонами світу зі швидких шахів. Першою перемогу здобула Музичук. Вона набрала 9,5 очка з 12-ти можливих і на очко випередила срібну призерку – росіянку Олександру Костенюк.

Вже через дві години чемпіонську компанію їй склав Іванчук. Він набрав 11 очок з 15-ти можливих і поділив 1-3 місця з норвежцем Магнусом Карлсеном і росіянином Олександром Грищуком. Проте львів'янин мав найкращий додатковий коефіцієнт, тож його проголосили найсильнішим.

"Кінець" зарплат у конвертах

Президент Петро Порошенко підписав закон, відповідно до якого, штраф за виплату такої зарплати передбачається у розмірі 100 мінімальних заробітних плат. З 1 січня ця сума становитиме 320 тисяч гривень.

Також підприємці повинні будуть сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат у майже всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки.

Україну потрусило

Вночі в Румунії стався землетрус. Підземні поштовхи відчули і в Україні: у південних районах Одеської області (Ізмаїл, Рені, Болград, а також у самій Одесі) та у Чернівцях. Тут поштовхи були від 2 до 3 балів.

Все обійшлося без негативних наслідків – інформації про постраждалих людей та руйнувань будівель немає.

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