Прихід 4G в Україну: що потрібно для швидкого інтернету

В уряді заявили про готовність до впровадження нового мобільного інтернет-стандарту 4G. Що потрібно зробити в цьому напрямку, а що вже зроблено – досліджував сайт "24".

9 серпня в Кабміні проголосували за появу 4G в Україні. Обіцяють зробити все швидко. Оператори мобільного зв'язку запевнили, що також готові.

Як пояснив у коментарі сайту "24" керівник сектору "ІТ і Телеком" Офісу ефективного регулювання Олександр Кубраков, у питанні впровадження стандарту 4G є декілька аспектів, які потрібно розглядати: правові аспекти, регулювання, технічна підготовка. Але спершу головне питання.

Відмінності між 3G і 4G

А в чому різниця – спитаєте ви. Пояснюємо: у швидкості. В теорії мобільний інтернет в 4G в 10 разів швидший за 3G. Але на практиці, кажуть фахівці, різниця буде у 4-5 разів, що зрештою теж немало.

Якщо більш зрозуміло, то 4G дозволить, зокрема, без проблем грати в онлайн-ігри будь-якої складності, використовувати мультимедійний інтернет-контент якості Full-HD.

Ще для порівняння швидкості: пропускна здатність мереж для 3G становить 3 Мбіт в секунду для нерухомого абонента, і 384 Кбіт в секунду – для рухомого (в транспорті), 4G мають забезпечувати 100 Мбіт для рухомих, і 1 Гбіт для стаціонарних користувачів.

З цим ясно, йдемо далі.

Що потрібно від операторів мобільного зв'язку

Тут вже багато чого зроблено, відзначив Олександр Кубраков. Коли оператори запускали стандарт 3G – прокладали багато оптоволоконних ліній, у них більш-менш опорна мережа вже готова. Коли встановлювали обладнання 3G – з'явилась чимала кількість базових станцій, на яких встановлено обладнання 4G-ready. Отже, коли оператори отримають ліцензії, будуть пройдені певні юридичні моменти, все буде погоджено, то досить швидко зможуть запровадити в багатьох регіонах 4G.

Не кажу, що більше нічого не потрібно їм інвестувати, потрібно. Але є певні об'єкти, де вже є обладнання для підтримки 4G. Потрібне на певному рівні перезавантаження, дозавантаження, придбання певного софту – і вперед. Звісно, що на багатьох об'єктах потрібно буде встановлювати повністю нове обладнання, а це час,

– пояснив фахівець.

Він нагадав – ми бачили, як впроваджувався 3G, він не одномоментно з'явився скрізь, а місто за містом. Так само, вірогідно, буде і з 4G .

Що потрібно від громадян

Мати відповідні гаджети, які підтримують стандарт 4G. За різними оцінками в середньому 30-40% абонентів по Україні (цифри різняться у різних операторів) користуються смартфонами. У великих містах пропорція ще більше в бік смартфонів. Всі вони підтримують 3G, а багато – вже і 4G.

Отже, можна говорити, що вже багато сотень тисяч людей зможуть користуватись 4G,

– уточнив Кубраков.

Що потрібно від держави

Надати ліцензії операторам мобільного зв'язку, розподілити частоти і продати їх на аукціоні тим же операторам.

Вже відомо, що мобільний інтернет 4 покоління працюватиме в діапазонах у 1800 та 2600 МГц. Причому з перерозподілом перших частот ще треба попрацювати, а 2600-частоти вже вільні. До всього на ліцензіях для українських мобільних операторів держбюджет отримає за мінімальними підрахунками 6,3 мільярда гривень.

Перспектива впровадження

Олександр Кубраков висловив сподівання, що до кінця року конкурс буде проведений і оператори зможуть отримати частоти для впровадження 4G.

Великий шлях позаду, співпрацювали з консалтинговою компанією, ринком, регулятором, операторами. Напрацювали план по використанню частотного ресурсу, вибору частот під різні технології. Незабаром відбудеться аукціон і оператори, отримавши частоти, зможуть впровадити 4G,

– відзначив він.

Уряд підтримує впровадження нового стандарту, заява прем'єр-міністра підтверджує цю готовність. Досі було багато нюансів, питань, чому саме ці частоти. Тепер це позаду.

"Але я би не казав, що нині це просто технічне питання. 3G у нас впроваджувалося кілька разів, вперше про це заявили у 2007 році, потім у 2009, а тільки в 2014 році він був проведений. Сподіваюсь, що зараз такого не буде, бо не можна порівняти ситуацію тоді і зараз. Але давайте дочекаємось", – підсумував фахівець.

Читайте також: Mobile ID запрацює в Україні до кінця року: що це таке