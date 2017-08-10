20:54
10 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той
Вєсті Кремля
23:25, 9 серпня
Вєсті.UA. Нові вершини Наді. Є
Вєсті.UA
20:39, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Нові підрозділи НАБУ. Штраф за неїстівні консерви
Випуск новин
20:36, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прихід 4G в Україну: що потрібно для швидкого інтернету

20:01, сьогодні 1306 Читать новость на русском
Новий мобільний інтернет-стандарт вже близько
Новий мобільний інтернет-стандарт вже близько / 24 Канал

В уряді заявили про готовність до впровадження нового мобільного інтернет-стандарту 4G. Що потрібно зробити в цьому напрямку, а що вже зроблено – досліджував сайт "24".

9 серпня в Кабміні проголосували за появу 4G в Україні. Обіцяють зробити все швидко. Оператори мобільного зв'язку запевнили, що також готові.

Як пояснив у коментарі сайту "24" керівник сектору "ІТ і Телеком" Офісу ефективного регулювання Олександр Кубраков, у питанні впровадження стандарту 4G є декілька аспектів, які потрібно розглядати: правові аспекти, регулювання, технічна підготовка. Але спершу головне питання.

Відмінності між 3G і 4G

А в чому різниця – спитаєте ви. Пояснюємо: у швидкості. В теорії мобільний інтернет в 4G в 10 разів швидший за 3G. Але на практиці, кажуть фахівці, різниця буде у 4-5 разів, що зрештою теж немало.

Якщо більш зрозуміло, то 4G дозволить, зокрема, без проблем грати в онлайн-ігри будь-якої складності, використовувати мультимедійний інтернет-контент якості Full-HD.

Ще для порівняння швидкості: пропускна здатність мереж для 3G становить 3 Мбіт в секунду для нерухомого абонента, і 384 Кбіт в секунду – для рухомого (в транспорті), 4G мають забезпечувати 100 Мбіт для рухомих, і 1 Гбіт для стаціонарних користувачів.

З цим ясно, йдемо далі.

Що потрібно від операторів мобільного зв'язку

Тут вже багато чого зроблено, відзначив Олександр Кубраков. Коли оператори запускали стандарт 3G – прокладали багато оптоволоконних ліній, у них більш-менш опорна мережа вже готова. Коли встановлювали обладнання 3G – з'явилась чимала кількість базових станцій, на яких встановлено обладнання 4G-ready. Отже, коли оператори отримають ліцензії, будуть пройдені певні юридичні моменти, все буде погоджено, то досить швидко зможуть запровадити в багатьох регіонах 4G.

Не кажу, що більше нічого не потрібно їм інвестувати, потрібно. Але є певні об'єкти, де вже є обладнання для підтримки 4G. Потрібне на певному рівні перезавантаження, дозавантаження, придбання певного софту – і вперед. Звісно, що на багатьох об'єктах потрібно буде встановлювати повністю нове обладнання, а це час,
– пояснив фахівець.

Він нагадав – ми бачили, як впроваджувався 3G, він не одномоментно з'явився скрізь, а місто за містом. Так само, вірогідно, буде і з 4G .

Що потрібно від громадян

Мати відповідні гаджети, які підтримують стандарт 4G. За різними оцінками в середньому 30-40% абонентів по Україні (цифри різняться у різних операторів) користуються смартфонами. У великих містах пропорція ще більше в бік смартфонів. Всі вони підтримують 3G, а багато – вже і 4G.

Отже, можна говорити, що вже багато сотень тисяч людей зможуть користуватись 4G,
– уточнив Кубраков.

Що потрібно від держави

Надати ліцензії операторам мобільного зв'язку, розподілити частоти і продати їх на аукціоні тим же операторам.

Вже відомо, що мобільний інтернет 4 покоління працюватиме в діапазонах у 1800 та 2600 МГц. Причому з перерозподілом перших частот ще треба попрацювати, а 2600-частоти вже вільні. До всього на ліцензіях для українських мобільних операторів держбюджет отримає за мінімальними підрахунками 6,3 мільярда гривень.

Перспектива впровадження

Олександр Кубраков висловив сподівання, що до кінця року конкурс буде проведений і оператори зможуть отримати частоти для впровадження 4G.

Великий шлях позаду, співпрацювали з консалтинговою компанією, ринком, регулятором, операторами. Напрацювали план по використанню частотного ресурсу, вибору частот під різні технології. Незабаром відбудеться аукціон і оператори, отримавши частоти, зможуть впровадити 4G,
– відзначив він.

Уряд підтримує впровадження нового стандарту, заява прем'єр-міністра підтверджує цю готовність. Досі було багато нюансів, питань, чому саме ці частоти. Тепер це позаду.

"Але я би не казав, що нині це просто технічне питання. 3G у нас впроваджувалося кілька разів, вперше про це заявили у 2007 році, потім у 2009, а тільки в 2014 році він був проведений. Сподіваюсь, що зараз такого не буде, бо не можна порівняти ситуацію тоді і зараз. Але давайте дочекаємось", – підсумував фахівець.

Читайте також: Mobile ID запрацює в Україні до кінця року: що це таке

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України Публікації Статті мобільні пристрої Інтернет Законодавство Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Порошенко підписав закон, що стосується поранених в АТО військових
 9 червня , 07:28
У Міносвіти повідомили важливу новину для абітурієнтів щодо подачі документів
 17 липня , 14:06
Чому глава "Укравтодору" отримує 900% надбавок до зарплати: Омелян дав пояснення
 сьогодні , 19:54
Стало відомо, коли Ахтему Чийгозу оголосять вирок
 9 серпня , 18:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук