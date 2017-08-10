Прихід 4G в Україну: що потрібно для швидкого інтернету

В уряді заявили про готовність до впровадження нового мобільного інтернет-стандарту 4G. Що потрібно зробити в цьому напрямку, а що вже зроблено – досліджував сайт "24".
9 серпня в Кабміні проголосували за появу 4G в Україні. Обіцяють зробити все швидко. Оператори мобільного зв'язку запевнили, що також готові.
Як пояснив у коментарі сайту "24" керівник сектору "ІТ і Телеком" Офісу ефективного регулювання Олександр Кубраков, у питанні впровадження стандарту 4G є декілька аспектів, які потрібно розглядати: правові аспекти, регулювання, технічна підготовка. Але спершу головне питання.
А в чому різниця – спитаєте ви. Пояснюємо: у швидкості. В теорії мобільний інтернет в 4G в 10 разів швидший за 3G. Але на практиці, кажуть фахівці, різниця буде у 4-5 разів, що зрештою теж немало.
Якщо більш зрозуміло, то 4G дозволить, зокрема, без проблем грати в онлайн-ігри будь-якої складності, використовувати мультимедійний інтернет-контент якості Full-HD.
Ще для порівняння швидкості: пропускна здатність мереж для 3G становить 3 Мбіт в секунду для нерухомого абонента, і 384 Кбіт в секунду – для рухомого (в транспорті), 4G мають забезпечувати 100 Мбіт для рухомих, і 1 Гбіт для стаціонарних користувачів.
З цим ясно, йдемо далі.
Тут вже багато чого зроблено, відзначив Олександр Кубраков. Коли оператори запускали стандарт 3G – прокладали багато оптоволоконних ліній, у них більш-менш опорна мережа вже готова. Коли встановлювали обладнання 3G – з'явилась чимала кількість базових станцій, на яких встановлено обладнання 4G-ready. Отже, коли оператори отримають ліцензії, будуть пройдені певні юридичні моменти, все буде погоджено, то досить швидко зможуть запровадити в багатьох регіонах 4G.
Не кажу, що більше нічого не потрібно їм інвестувати, потрібно. Але є певні об'єкти, де вже є обладнання для підтримки 4G. Потрібне на певному рівні перезавантаження, дозавантаження, придбання певного софту – і вперед. Звісно, що на багатьох об'єктах потрібно буде встановлювати повністю нове обладнання, а це час,
– пояснив фахівець.
Він нагадав – ми бачили, як впроваджувався 3G, він не одномоментно з'явився скрізь, а місто за містом. Так само, вірогідно, буде і з 4G .
Мати відповідні гаджети, які підтримують стандарт 4G. За різними оцінками в середньому 30-40% абонентів по Україні (цифри різняться у різних операторів) користуються смартфонами. У великих містах пропорція ще більше в бік смартфонів. Всі вони підтримують 3G, а багато – вже і 4G.
Отже, можна говорити, що вже багато сотень тисяч людей зможуть користуватись 4G,
– уточнив Кубраков.
Надати ліцензії операторам мобільного зв'язку, розподілити частоти і продати їх на аукціоні тим же операторам.
Вже відомо, що мобільний інтернет 4 покоління працюватиме в діапазонах у 1800 та 2600 МГц. Причому з перерозподілом перших частот ще треба попрацювати, а 2600-частоти вже вільні. До всього на ліцензіях для українських мобільних операторів держбюджет отримає за мінімальними підрахунками 6,3 мільярда гривень.
Олександр Кубраков висловив сподівання, що до кінця року конкурс буде проведений і оператори зможуть отримати частоти для впровадження 4G.
Великий шлях позаду, співпрацювали з консалтинговою компанією, ринком, регулятором, операторами. Напрацювали план по використанню частотного ресурсу, вибору частот під різні технології. Незабаром відбудеться аукціон і оператори, отримавши частоти, зможуть впровадити 4G,
– відзначив він.
Уряд підтримує впровадження нового стандарту, заява прем'єр-міністра підтверджує цю готовність. Досі було багато нюансів, питань, чому саме ці частоти. Тепер це позаду.
"Але я би не казав, що нині це просто технічне питання. 3G у нас впроваджувалося кілька разів, вперше про це заявили у 2007 році, потім у 2009, а тільки в 2014 році він був проведений. Сподіваюсь, що зараз такого не буде, бо не можна порівняти ситуацію тоді і зараз. Але давайте дочекаємось", – підсумував фахівець.
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