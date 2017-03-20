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Притула розповів, чому насправді не став ведучим Євробачення

12:45, сьогодні 1682
Сергій Притула
Сергій Притула / Facebook / Сергій Притула

Відомий український шоумен Сергій Притула написав свою відповідь на заяву DJ Паші з оркомітету Євробачення-2017.

Радіоведучий DJ Паша наголошував, що Сергій не годиться у ведучі пісенного конкурсу. За його словами програми, які Сергій веде українською мовою, не можуть гарантувати його ідеальний рівень англійської на самому фіналі конкурсу.

Сергій Притула в свою чергу відповів на своїй сторінці у Facebook про те, що він думає у цій ситуації.

Як розповів Сергій, що будь-які слова DJ Паші можна трактувати як позицію всього організаційного комітету конкурсу. Сергій уточнив, що 25 лютого він сам подав заяву, що не буде вести фінал конкурсу і що навіть якби запропонували, він би все одно не долучався до роботи.

26 лютого цю заяву поширили різні ЗМІ, проте вже 27 лютого оргкомітет Євробачення опублікував прес-реліз, де було вказано не лише про трьох нових ведучих Євробачення, а й про те, що Сергій Притула теж приймав участь у відборі конкурсу.

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Сергій наголосив, що серед 150 відомих ведучих України виділили лише трьох остаточних та його, який навіть не брав участі у кастингу.

Притула також додав, що після такого конфлікту медіа-спікер Євробачення-2017 Павло Шилько, озвучив нову версію, що шоумен англійською так жартувати не зможе, як українською. Незважаючи на те, що Сергій веде безліч корпоративних заходів англійською.

Наразі, дорогий Павле і шановний оргкомітет Євробачення. Зосередьте свою роботу над, власне, конкурсом і відмахайтесь від моєї скромної персони. Я не розумію, навіщо ви наповнюєте інформаційне середовище своїми вигадками. Думаю, вам було б краще просто ігнорувати того Притулу, аніж кілька разів міняти пояснення людям, чого ви не взяли мене на конкурс,
– відповів на це Сергій.

І на сам кінець Притула щиро відповів, що не шкодує про свій вибір та повністю підтримує рішення оргкомітету щодо вибору ведучих, яких вважає справжніми професіоналами. Також Сергій побажав Україні чергової перемоги.

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Теги: LifeStyle Євробачення-2017 Євробачення Сергій Притула
Джерело: 24 канал
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