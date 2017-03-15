"Приват24" впровадив інноваційну систему оплати без платіжної карти

Користувачі смартфонів на Android і "Приват24" відтепер можуть розраховуватися за товари та послуги без платіжної картки.

А вже до кінця року до безконтактних платежів зможуть підключитися користувачі iPhone, повідомляють у прес-службі банку.

Цифровий безконтактний гаманець дозволить користувачам смартфонів із функцією NFC швидко розраховуватися у торгових точках, платіжні термінали яких підтримують технологію безконтактної оплати.

Щоб скористатися послугою, потрібно активувати NFC-оплату у додатку "Приват24", і в торговій точці піднести розблокований телефон до термінала. Технологія дозволяє користуватися гаманцем навіть за відсутності мобільного покриття.

Читайте також: "Приват24" запускає інноваційну функцію для користувачів Android