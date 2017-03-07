"Приват24" запускає інноваційну функцію для користувачів Android

Відтепер для користувачів Android-гаджетів доступна функція авторизації в додатку "Приват24" за допомогою відбитків пальців.

Про це йдеться на офіційному сайті фінансової установи.

Ця функція покликана додатково захищати власника смартфона від несанкціонованого доступу до його рахунках.

Користувачі всіх гаджетів на платформі Android, які обладнані дактилоскопічний сканером, тепер зможуть заходити в додаток і підтвердити оплату не тільки за допомогою пароля, а й відбитками пальців. Така функція реалізована в новій версії програми Privat24",

– йдеться у повідомленні.

Додаток "Приват24" став одним з перших мобільних банків Європи, в якому була впроваджена технологія розпізнавання відбитків пальців.

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