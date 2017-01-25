Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун

Про конфлікт з Тодуровим

— Я не маю конфлікту з паном Тодуровим. Це все почалось після фото, яке я опублікувала на своєму Facebook, пан Тодуров написав коментар, а я жартівливо йому відповіла. І з того часу, не знаю, чи це була образа, але відтоді він почав кидати багато звинувачень у мою сторону. Він кілька разів писав у Facebook, ходив на ефіри, публікував відео на соцмережах, але я не відповідала, я в особистості з іншою людиною не лізу.

— Він є мій підлеглий і думаю, що це не етично і не правильно, щоб це виходило на публічний рівень, тому я не коментувала. Але коли пішли звинувачення на адресу МОЗ, то ми відповіли від імені МОЗ і з фактами, і з цифрами, щоб показати, що те, що говорить пан Тодуров є неправдою.

Про медичний штаб АТО

— У 2020 році Україна повинна бути готова до вступу в НАТО. Зараз при Кабміні ми створили медичний штаб, щоб створити єдиний медичний простір: військовий та цивільний. Воно де-факто вже існує в АТО. Є багато військових лікарів, які працюють в лікарнях, і є багато цивільних лікарів, які їдуть під час відпустки в АТО як волонтери. Ми хочемо, щоб це все було легалізовано, було частиною системи. Тож цивільні лікарі вже можуть офіційно їхати у відрядження на 1 місяць, їхнє місце роботи залишається за ними.

Про вакцинацію в Україні

— В Україні був дуже великий дефіцит. Ми через державні закупівлі закупили достатню кількість доз для певних вакцинацій, що зараз маємо препарати навіть із запасом. І така ідея – щоб був запас. Зараз він є. Також, зараз ми мусимо вакцинувати дуже багато дітей. Останні 7 років не було вакцинацій. Також, була кампанія проти неї: дуже багато батьків бойкотували вакцинацію.

Про цивільних лікарів в АТО

— Ми маємо запити від прифронтових лікарень, які їм потрібні лікарі. Ми шукаємо цих лікарів і відправляємо їх у відрядження. Але бракує й звичайних лікарів як стоматологи чи педіатри. Вони отримають документ, що вони саме туди їхали у відрядження. Вони, звісно, не отримають статусу учасника бойових дій. А більшість цих лікарів це демобілізовані військові лікарі, які розуміють, яка там проблема.

Про фінансування

— 5,9 мільярда – на 2 мільярди більше фінансування маємо на державні закупівлі за ліки і нам потрібно до кінця березня ці 5,9 мільярда з державного бюджету взяти і заплатити за ці ліки.

Про особливості закупівель ліків

— Міністерство фінансів мусить нам передати велику кількість грошей з початку року, хоча зазвичай воно відбувалось впродовж року – давали якусь малу частину. Ми з ними вже мали розмови і вони погодились, і прем’єр-міністр погодився, щоб все фінансування ми отримали з початку року, щоб ми змогли зробити замовлення у 2017 році. І перший раз, не знаю, як довго, ми будемо замовляти ліки і отримувати їх в тому самому році, що й замовили.

— Я прийшла в міністерство у серпні 2016 року. Коли я прийшла, то на 2015 рік менш як 50% постачання було від 2015 року. Ми розблокували все це. Щоб усі замовлені в 2015 році ліки були доставлені у 2016 році. Коли ми розпочали процес закупівель 2016 року, ми мусили переписати всі технічні завдання. Бо деякі закупівлі у 2015 році проводились через МОЗ, через українських дистриб'юторів.

— До мене вони подали ті самі технічні завдання на 2016 рік. Ми мусили їх переписати, тож за ті самі гроші ми змогли купити не 7,5, а 11 тисяч стентів. Бо ми переписали технічні завдання. Це забирає 3 місяці, щоб зорганізувати усі закупівлі. Ми на 2017 рік почали цей процес завчасно. Тож до кінця березня ми маємо отримати усі ліки.

Про підсумки 2016 року

— А підбивати підсумки по 2016 році можна буде в кінці 2017, коли будуть всі доставки. Контракт підписується на один рік, і постачання має бути на один рік. Вакцини замовляються 8 місяців наперед. Тобто зараз ми ще не можемо остаточно все подати.