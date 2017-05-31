Прогноз погоди на 1 червня: в Україну йде похолодання

Літо в Україні почнеться зі зниження температури. 1 червня погода в Україні буде переважно сонячною, однак місцями грози. Середньодобова температура опуститься до +19+23 градусів. У Києві без опадів, максимум до +22 градусів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Винятком будуть лише південні області, там 1 червня буде по-літньому спекотно – там до +25+27 градусів.
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Синоптик запевняє – суттєво прогріється і море.
"Пора вже занурювати хоча б ноги у водичку морську. А подекуди й купатися. Температура води в Чорному морі добирається до +19+21 градусів. А в Азовському морі вже й до +21+22 градуси", – пише Діденко.
Попри те, що у перший день літа на більшій території України буде сонячно, у східних областях та місцями на півдні пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі шквали.
У Києві 1 червня буде трохи холодніше, однак опадів не прогнозують.
Прогноз погоди на четвер, 1 червня, у містах України:
Ужгород – +21+23
Львів – +21+23
Івано-Франківськ – +20+22
Тернопіль – +20+22
Чернівці – +21+23
Хмельницький – +20+22
Луцьк – +20+22
Рівне – +20+22
Житомир – +21+23
Вінниця – +21+23
Одеса – +24+26
Миколаїв – +26+28
Херсон – +26+28
Сімферополь – +26+28
Кропивницький – +22+24
Черкаси – +21+23
Чернігів – +19+21
Суми – +22+24
Полтава – +21+23
Дніпро – +24+26
Запоріжжя – +24+26
Донецьк – +26+28
Луганськ – +26+28
Харків – +21+23
Київ – +20+22