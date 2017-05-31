Прогноз погоди на 1 червня: в Україну йде похолодання

Літо в Україні почнеться зі зниження температури. 1 червня погода в Україні буде переважно сонячною, однак місцями грози. Середньодобова температура опуститься до +19+23 градусів. У Києві без опадів, максимум до +22 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Винятком будуть лише південні області, там 1 червня буде по-літньому спекотно – там до +25+27 градусів.

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Синоптик запевняє – суттєво прогріється і море.

"Пора вже занурювати хоча б ноги у водичку морську. А подекуди й купатися. Температура води в Чорному морі добирається до +19+21 градусів. А в Азовському морі вже й до +21+22 градуси", – пише Діденко.

Попри те, що у перший день літа на більшій території України буде сонячно, у східних областях та місцями на півдні пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі шквали.

У Києві 1 червня буде трохи холодніше, однак опадів не прогнозують.

Прогноз погоди на четвер, 1 червня, у містах України:

Ужгород – +21+23

Львів – +21+23

Івано-Франківськ – +20+22

Тернопіль – +20+22

Чернівці – +21+23

Хмельницький – +20+22

Луцьк – +20+22

Рівне – +20+22

Житомир – +21+23

Вінниця – +21+23

Одеса – +24+26

Миколаїв – +26+28

Херсон – +26+28

Сімферополь – +26+28

Кропивницький – +22+24

Черкаси – +21+23

Чернігів – +19+21

Суми – +22+24

Полтава – +21+23

Дніпро – +24+26

Запоріжжя – +24+26

Донецьк – +26+28

Луганськ – +26+28

Харків – +21+23

Київ – +20+22