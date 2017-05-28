Прогноз погоди на 29 травня: В Україну йде літня спека

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У понеділок, 29 травня, практично по всій території України буде літня погода. Середня температура вдень коливатиметься в межах +20+26 градусів. У Києві повітря прогріється до 27 градусів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Щоправда вночі ще буде прохолодно, однак вже без заморозків. Майже по всій території України буде сухо та сонячно. Тільки на Сумщині та в Приазов'ї небо місцями вкриють вологі хмари.
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У Києві, 29 травня, буде справжнє літо: тепло та дуже сонячно.
"Кияни! Хто хотів літа – беріть. У столиці сонечко і дуже тепла погода. Тому цей оголошується день вітаміну D", – жартує синоптик.
Прогноз погоди на неділю, 28 травня, у містах України:
Ужгород – +25+27
Львів – +24+26
Івано-Франківськ – +24+26
Тернопіль – +24+26
Чернівці – +25+27
Хмельницький – +24+26
Луцьк – +25+27
Рівне – +25+27
Житомир – +25+27
Вінниця – +24+26
Одеса – +24+26
Миколаїв – +25+27
Херсон – +25+27
Сімферополь – +25+27
Кропивницький – +24+26
Черкаси – +24+26
Чернігів – +25+27
Суми – +24+26
Полтава – +24+26
Дніпро – +24+26
Запоріжжя – +24+26
Донецьк – +23+25
Луганськ – +23+25
Харків – +23+25
Київ – +25+27