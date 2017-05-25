Прогноз погоди на 26 травня: в Україну повертаються дощі

Погода на більшості території України буде дощовою, при цьому температура повітря суттєво не зміниться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Вона зазначила, що найменша ймовірність дощів завтра у південній частині, на Дніпропетровщині та в Приазов'ї.

Температура повітря коливатиметься в межах 17 – 24 градусів тепла. Під час дощу температура знижуватиметься до 15 – 18 градусів тепла.

Прогноз погоди на п’ятницю, 26 травня, у містах України:

Ужгород – 21 – 23 градуси

Львів – 19 – 21 градуси

Івано-Франківськ – 18 – 20 градусів

Тернопіль – 19 – 21 градуси

Чернівці – 18 – 20 градусів

Хмельницький – 19 – 21 градуси

Луцьк – 19 – 21 градуси

Рівне – 18 – 20 градусів

Житомир – 19 – 21 градуси

Вінниця – 19 – 21 градуси

Одеса – 18 – 20 градусів

Миколаїв – 21 – 23 градуси

Херсон – 20 – 22 градуси

Сімферополь – 19 – 21 градуси

Кропивницький – 20 – 22 градуси

Черкаси – 18 – 20 градусів

Чернігів – 19 – 21 градуси

Суми – 19 – 21 градуси

Полтава – 20 – 22 градуси

Дніпро – 21 – 23 градуси

Запоріжжя – 20 – 22 градуси

Донецьк – 21 – 23 градуси

Луганськ – 20 – 22 градуси

Харків – 21 – 23 градуси

Київ – 19 – 21 градуси