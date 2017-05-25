Прогноз погоди на 26 травня: в Україну повертаються дощі

Погода на більшості території України буде дощовою, при цьому температура повітря суттєво не зміниться.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Вона зазначила, що найменша ймовірність дощів завтра у південній частині, на Дніпропетровщині та в Приазов'ї.
Температура повітря коливатиметься в межах 17 – 24 градусів тепла. Під час дощу температура знижуватиметься до 15 – 18 градусів тепла.
Прогноз погоди на п’ятницю, 26 травня, у містах України:
Ужгород – 21 – 23 градуси
Львів – 19 – 21 градуси
Івано-Франківськ – 18 – 20 градусів
Тернопіль – 19 – 21 градуси
Чернівці – 18 – 20 градусів
Хмельницький – 19 – 21 градуси
Луцьк – 19 – 21 градуси
Рівне – 18 – 20 градусів
Житомир – 19 – 21 градуси
Вінниця – 19 – 21 градуси
Одеса – 18 – 20 градусів
Миколаїв – 21 – 23 градуси
Херсон – 20 – 22 градуси
Сімферополь – 19 – 21 градуси
Кропивницький – 20 – 22 градуси
Черкаси – 18 – 20 градусів
Чернігів – 19 – 21 градуси
Суми – 19 – 21 градуси
Полтава – 20 – 22 градуси
Дніпро – 21 – 23 градуси
Запоріжжя – 20 – 22 градуси
Донецьк – 21 – 23 градуси
Луганськ – 20 – 22 градуси
Харків – 21 – 23 градуси
Київ – 19 – 21 градуси