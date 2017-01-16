Прокуратура оголосила вирок військовому за держзраду

Підполковник медичної служби отримав 8 років ув'язнення за державну зраду та перехід на службу до армії РФ під час анексії Криму.

Про це повідомив військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook. "Оголошено судовий вирок за держзраду підполковнику медичної служби, заступнику начальника Центру підготовки особового складу ВПС та ВМС України "Судак" Дарницьким районним судом м. Києва оголошено вирок за вчинення держзради та дезертирства, а також – перехід на службу до російської армії у період анексії Криму", – йдеться у повідомленні. Він зазначив, що державне обвинувачення підтримував військовий прокурор Дарницького гарнізону Микола Петришен. За сукупністю вчинених злочинів підполковник отримав 8 років реального позбавлення волі. Всі зрадники Вітчизни отримають своє по заслугам,

– наголосив Матіос. Читайте також: Капітана ЗСУ знайшли застреленим на Полтавщині

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