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Прокуратура оголосила вирок військовому за держзраду

15:17, сьогодні 1991 Читать новость на русском
Підполковник медичної служби
Підполковник медичної служби / Фото з Facebook

Підполковник медичної служби отримав 8 років ув'язнення за державну зраду та перехід на службу до армії РФ під час анексії Криму.

Про це повідомив військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

"Оголошено судовий вирок за держзраду підполковнику медичної служби, заступнику начальника Центру підготовки особового складу ВПС та ВМС України "Судак" Дарницьким районним судом м. Києва оголошено вирок за вчинення держзради та дезертирства, а також – перехід на службу до російської армії у період анексії Криму", – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що державне обвинувачення підтримував військовий прокурор Дарницького гарнізону Микола Петришен.

За сукупністю вчинених злочинів підполковник отримав 8 років реального позбавлення волі. Всі зрадники Вітчизни отримають своє по заслугам,
– наголосив Матіос.

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Теги: Україна Україна-Росія Анексія Криму Київ Збройні Сили України Кримінал Анатолій Матіос
Джерело: 24 Канал
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