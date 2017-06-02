Промисловці просять прозорого обговорення фінплану "Укрзалізниці"

Опублікований фінансовий план "Укрзалізниці" не був обговорений з провідними вантажовласниками і відповідними галузевими об'єднаннями незважаючи на критичну економічну взаємозалежність державного монополіста і його основних клієнтів.

Про це йдеться в листі на адресу прем'єр-міністра України Гройсмана, міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва та інших центральних органів виконавчої влади від керівників "Федерації металургів України" і об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

"Великі власники вантажів, як і раніше, не мають змоги приєднатися до обговорення пріоритетів розвитку ПАТ "Укрзалізниця", незважаючи на критичну економічну взаємозалежність один від одного", – пишуть автори.

За словами представників профільних асоціацій професійна дискусія залізничників спеціально була заблокована.

Одним з можливих форматів для співпраці могла б бути професійна дискусія залізничників з промисловцями і аграріями у відповідній робочій групі, створеній при Державній регуляторній службі. Але, на жаль, правління ПАТ "Укрзалізниця" фактично заблокувало її роботу, не забезпечивши участь своїх представників і не надавши необхідні матеріали для обробки,

– нарікають автори.

Автори запропонували використовувати логістичний комітет Американської торгової палати в якості можливого майданчика для детального обговорення проекту фінансового плану ПАТ "Укрзалізниця" на 2017 рік і звернулися до Кабінету Міністрів із закликом забезпечити даний діалог.

"З огляду на важливість ефективної діяльності "Укрзалізниці" для сталого розвитку вітчизняної промисловості і агропромислового комплексу та економічної безпеки держави в цілому, просимо Вас забезпечити професійне і прозоре обговорення параметрів фінансового плану ПАТ "Укрзалізниця" на 2017 рік з провідними вантажовласниками і відповідними галузевими об'єднаннями", – йдеться в листі.