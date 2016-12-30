Промовиста цифра: скільки українців попросили притулку в Росії

У період з 2015-го по жовтень 2016-го Росія надала статус біженця 112 українцям.

Про це Укрінформу розповіла нардеп Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що у статус біженця у 2015-му дали 84 – українцям, а у 2016-му – 31.

Вона додала, що за інформацією головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, на 1 жовтня 2016 року на території РФ проживають лише 99 323 українці, яким оформлені посвідки на проживання.

В основному це трудові мігранти. На тимчасове проживання дозвіл дано 238 000 осіб. За 9 місяців 2016 року територіальними органами Російської Федерації прийнято рішення про видачу посвідки на проживання 45 тисячам громадян України і 132 тисячі патентів на здійснення трудової діяльності. Тобто, всі ті, кому дали довідку на тимчасове проживання – це, як правило, працюючі українці,

– наголосила Геращенко.

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