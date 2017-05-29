Протест в окупованому Криму: люди вимагають виплатити зарплати

29 травня в анексованому місті Керч працівники "Керченського металургійного заводу" влаштували мітинг на території заводу.

Про це пише видання kerch.fm.

Люди вимагають виплатити їм зарплати

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Мітинг почався о 13.00. Близько 200 працівників заводу вимагають виплатити їм заборгованість по зарплаті. Якщо їхні вимоги не виконають оперативно, то люди готові до радикальних кроків – опечатати цех готової продукції.

Пізніше активіста повідомили, що зарплату зможуть виплатити протягом півтора місяця. Однак, така відповідь працівників не задовольнила – мітинг триває.

Працівники дуже розгнівані