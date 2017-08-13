Противники Маршу рівності в Одесі "зірвали злість" на недобудові: з'явилось відео

Представники радикальних організацій, які намагались перешкодити проведенню Маршу рівності в Одесі, зруйнували паркан біля місцевої пам'ятки.

Як пише одеське видання "Думская" активісти знесли загорожу біля забудови так званого "будинку-стіни", що у Воронцовському провулку.

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Після того, як завадили провести до кінця ЛГБТ-марш, агресивно налаштовані молодики увірвались на будівництво – знесли паркан, порвали банер, який прикривав будівельні роботи і скинули з висоти другого поверху бетономішалку.

Активісти із написами "Національний спротив" на футболках кажуть, що таким чином намагаються перешкодити незаконній забудові архітектурної спадщини у місті.

Будівництво поблизу будинку-стіни в Одесі відновили наприкінці червня.

Нагадаємо, 13 серпня в Одесі відбувався Марш рівності, проте агресивно налаштовані молодики завадили йому дійти до кінця.