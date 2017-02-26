Путін оголив повністю східні фланги Росії, де практично немає військ, – екс-глава СБУ

Володимир Путін мріє увійти в історію, як збирач земель руських. Проте економіка РФ занепадає і, крім того, Путін робить військові помилки.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив екс-глава СБУ Ігор Смешко.

"Він рішучий. Навколо нього вже склалося таке оточення, яке з задоволенням створює йому ілюзію, що він цар, і що все можливо. Перебуваючи в Кремлі і нечасто проїжджаючи по бездоріжжю і реальній Росії, дуже легко собі уявити, що ти керуєш світом. Однак промислове виробництво РФ в минулому році було менше, ніж в Іспанії, на кілька відсотків. Каліфорнія виробляє більше, ніж РФ. 140 млн з невеликим, які розташовані на 1/8 частині планети. Це авантюра", – заявив Смешко.

Він зазначив, що Росія на сході рано чи пізно може нажити собі проблем.

Адже що зробив Путін? Він оголив повністю східні фланги, де практично немає військ. Там нависають 2 млрд китайців. Хто може передбачити, чи не захочуть вони піти його шляхом? І коли він відкрив ящик Пандори і заявив, що треба захищати російськомовне населення, вони цілком можуть спробувати захистити китайськомовне населення. Він знищив у рішучої частини населення нашої країни добре ставлення до російського народу. Зараз, по суті знищено те, що могло б бути єдиною підмогою в разі реальної проблеми у пана Путіна на сході,

– припустив екс-голова СБУ.

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