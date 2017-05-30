Путін привласнив Анну Ярославну: найцікавіше з соцмереж

Конфуз президента Росії Володимира Путіна з привласненням дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – викликав бурхливу реакцію у соцмережах.

У мережі користувачі нагадують російському президенту, чия насправді була дочка Ярослава Мудрого, та чим у той момент була Москва.

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#Путин назвал Ярослава Мудрого русским. Хорошо, что #Париж - еще не исконно русская территория. — Stanislav Pogorilov (@ElturS) 29 травня 2017 р.

Коли Анна Ярославна одружувалися з французьким королем у 1051 р. - там де зараз Росія було болото #Путін #Макрон #Україна #переговори — Ivan Lukerya UA (@I_Lukerya) 29 травня 2017 р.

Спочатку Володимир, тепер Ярослав з дочкою. Хто виявиться щирим росіянином завтра? Леся Українка? Хоч недарма #путін з'їздив, народ потішив. pic.twitter.com/CdnMxI8D8o — Anton Sakaliuk (@santei90) 29 травня 2017 р.

Нагадаємо, під час зустрічі з Президентом Емануеллем Макроном очільник РФ заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.