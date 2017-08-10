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Путін втратив вплив на Україну, тому хоче влаштувати тут переворот, – Atlantiс Council

16:44, сьогодні 2211 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Хоча Путін відмовляється це визнавати, часи російського домінування над Україною переживають свій захід. І російський президент може в цьому звинувачувати лише себе.

Про це йдеться у статті Пітера Дікенсона для провідного ресурсу The Atlantic Council.

За словами автора, коли маріонетки Кремля на Сході України оголосили про створення так званої "Малоросії", більшість людей посміялися.

"Ця незграбна спроба підмінити незалежну Україну безвільним васалом розглядалася як черговий доказ, що російські політичні еліти є безнадійно далекими від української громадської думки. Щоправда, принаймні одна людина у Москві не змогла зрозуміти, чому це було смішно. Ключовий соратник Володимира Путіна та куратор вторгнення в сусідню країну Владислав Сурков назвав проголошення "Малоросії" способом підняти дискусію в Україні. При цьому він заявив, що російські бойовики в Донбасі воюють, щоб захопити всю країну", – підкреслюється у матеріалі.

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Водночас Дікенсон зауважив, що господар Кремля Володимир Путін також висловив подібні оптимістичні сентименти під час саміту G20 у Гамбурзі, де він звинуватив українських лідерів у "русофобії" і вбиванні штучного клину між Росією і Україною.

"Ці коментарі та поведінка Москви ілюструють очевидні російські ілюзії щодо катастрофічної втрати російського впливу на Україну з 2014 року. Кремль чіпляється за вигадку, ніби мовчазна більшість проросійських громадян України чекають на нагоду, щоб влаштувати переворот у Києві та направити країну в російські обійми", – наголошує оглядач.

Також він підкреслює, що таке видавання бажаного за дійсне не є новим, а співпадає з російським історичним наративом про те, що будь-який рух за незалежність України – це лише "справа екстремістської меншості" та її іноземних союзників.

"Однак, події останніх кількох років зробили байки Кремля про "слов'янську солідарність" ще більшим анахронізмом. Хоча Путін відмовляється це визнавати, часи російського домінування над Україною переживають свій захід. І російський президент може в цьому звинувачувати лише себе", – стверджує журналіст.

Крім того він зауважив, коли історики з часом озирнуться на крах українсько-російських взаємин, вони, вочевидь, будуть вважати російське вторгнення в Крим переломним моментом.

"Анексія півострова та гібридна війна на Донбасі змусили українців серйозно переглянути своє ставлення до Росії. Військова агресія отруїла двосторонні зв'язки та перетворила те, що було від початку торговельною суперечкою, на геополітичний "розрив століття". Війна також зміцнила українську національну самоідентичність, яка страждала після десятиліть існування СРСР, – додає автор матеріалу.

На його переконання, багато хто в Москві, без сумніву, сподівається, що все це можна змінити, та й в історії немало прикладів, коли відносини між країнами покращувалися після закінчення кровопролиття. Але коли відносини відновляться, вони будуть опиратися абсолютно на інші засади.

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Не важко зрозуміти, чому Москва не хоче визнавати скорочення свого впливу на Україну. Ставши президентом, Володимир Путін поставив за мету відновити статус Росії як супердержави та регіонального гегемона, який було втрачено в 1990-х. Втрата контролю над важливими імперськими форпостами не вписується в цей наратив. Разом з тим, нічого не вказує на можливість повернення російського впливу на Україну. В короткостроковій перспективі це може означати, що неінтенсивні бої можуть продовжитися на Донбасі. А в довгостроковій – захід домінування Москви дає шанс Києву проявити себе. Росія, напевне, вже програла війну за українську незалежність, але Україна все ще має перемогти,
– підсумовує Дікенсон.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Війна на Донбасі Україна – Росія
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