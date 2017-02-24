П'яний пасажир погрожував таксисту бойовою гранатою

Вибухом гранати ледь не закінчився конфлікт між двома чоловіками у Кривому Розі.

Сутичка виникла між водієм таксі та його нетверезим пасажиром через вартість проїзду. Обурений чоловік під час сварки витяг гранату та почав погрожувати. Ситуацію врятував випадковий перехожий, який забрав у дебошира вибухівку та затис її у руках.

На місце викликали правоохоронців та вибухотехніків. Вони встановили, що таксистові пасажир погрожував гранатою РГД-5. Вибухівку знешкодили на місці.

Наразі поліція з'ясовує, звідки у чоловіка з'явилась граната.

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