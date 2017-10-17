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П'яний поліцейський спровокував масову аварію у Києві

05:54, сьогодні 1803 Читать новость на русском

У Києві працівник поліції спровокував ДТП за участю трьох автомобілів. Як виявилося, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася у понеділок, 16 жовтня, близько 22:00 на Саперно-Слобідській у Києві. За інформацією від очевидців події, аварію спровокував пішохід (як пізніше виявилось - співробітник Печерського управління поліції, номер жетону #0037087). Він переходив дорогу у невстановленому місці, повідомляє "Киев Оперативный".

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Водій автомобіля Ford не очікував зустріти в цьому місці пішохода, а тому здійснив екстрене гальмування, вилетів на газон, що розділяє із зустрічною смугою. Там відбулося потужне зіткнення із автомобілем Fiat, і з автомобілем Subaru.

На щастя серйозних травм ніхто з учасників аварії не зазнав, а пішохід-винуватець виявився з ознаками сильного алкогольного сп‘яніння. Він намагався втекти з місця аварії, але був затриманий небайдужими громадянами. Проходити тест на стан сп‘яніння на приладі драгер на місці відмовився, відвезли в лікарню.

Теги: Новини України Новини Києва Фотоновини Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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