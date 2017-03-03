П'яний водій спровокував масштабну ДТП у Києві

У Києві на Лук'янівці імовірно нетверезий водій Mercedes на величезній швидкості протаранив Volkswagen, Chevrolet, а опісля врізався у дерево.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Зазначаться, що у результаті зазнав травм пасажир Mercedes, якого у важкому стані госпіталізовали.

Однак, водій автівки, який своєю чергою не постраждав, чинив опір співробітникам поліції, погрожував свідкам та журналісту.

Додамо, що на місці аварії працювала поліція та оперативно-слідча група.

Крім того, прибули родичі винуватця, які виявилися "дуже адекватними та інтелігентними людьми".

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