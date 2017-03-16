П'яну "сестру" Януковича помітили у Запоріжжі, – ЗМІ

Напередодні у Запоріжжі місцеві правоохоронці зупинили автомобіль, в салоні якого перебувала жінка, що назвалася сестрою президента-втікача Віктора Януковича.

Причиною для зупинки з боку патрульних стало те, що автівка рухалася без світла, передає місцевий ресурс Gazeta.zp.ua.

Зауважимо, що за кермом перебував надто п’яний водій.

Відтак, під час затримання правопорушника його супутниця, яка також була у стані сильного алкогольного сп'яніння, заявила, що вона – рідна сестра опального політика.

Зауважимо, що така заява ніяк не вплинула на оформлення відповідного протоколу з боку поліцейський.

До слова, автомобіль мав донецькі номери.

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