П'янючий посадовець на елітному авто влаштував дві аварії в центрі Одеси

В Одесі п'яний водій автомобіля Mercedes влаштував одразу дві аварії та мало не врізався в натовп перехожих.

Спочатку водій на розі Дерибасівської та Рішельєвської зачепив припаркований автомобіль Lexus, після чого на наступному перехресті з вулицею Грецькою врізався у Mitsubishi, повідомляє місцеве видання Думская.

Як зазначають очевидці, після другого зіткнення водій Mercedes поводив себе агресивно і "махав корочкою".

Він показував посвідчення співробітника – чи то армійця, чи то військова прокуратура. Абсолютно неадекватний. Зрозуміло, що він п'яний, порушена мова і координація,

– розповів один із очевидців.

Він також зазначив, що другий автомобіль водій Mercedes "зачепив вже на переході", ледь не в'їхавши у пасажирів. Водія госпіталізували.

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