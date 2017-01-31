Радбез ООН обговорить складну ситуацію на Донбасі

Рада Безпеки ООН збирається на засідання, під час якого у закритому режимі обговорить загострення ситуації в Авдіївській промзоні.

Про це повідомив головуючий у Радбезі ООН у січні шведський дипломат Олаф Скуг.

У свою чергу, Президен України Петро Порошенко додав, що у зв'язку з розглядом питання загострення ситуації в районі Авдіївки у Раді безпеки ООН офіційний Київ чекає дій з боку міжнародних партнерів.

"Сьогодні ми очікуємо відповідних заяв з боку наших міжнародних партнерів", – зазначив Порошенко.

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Зазначимо, через серйозне загострення ситуації в районі Авдіївської промзони у Відні 31 січня відбудеться спеціальне засідання місії ОБСЄ.