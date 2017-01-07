Різдвяна хода рушила вулицями Києва: з'явилося яскраве відео
13:52, сьогодні 299 Читать новость на русском
У Києві з Софіївської площі рушила різдвяна хода з зірками.
Люди йдуть середмістям столиці і співають колядки та щедрівки. Більшість учасників ходи одягненні в національні костюми, а також несуть різдвяні зірки та дідухів, повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.
Тест: Чи добре ви знаєте колядки
Святкова хода пройде за маршрутом: Софійська площа, Національна Опера України, Хрещатик, Майдан Незалежності, Михайлівська площа, Володимирський проїзд, Софійська площа.
Після завершення ходи на Софіївській площі відбудеться спільне колядування та різдвяний концерт за участі фольклорних гуртів.
Нагадаємо, сьогодні християни східного обряду святкують Різдво. На святкові богослужіння до храмів йдуть мільйони українців.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня 2016 , 19:08 342
У Києві пара випала з балкону під час сексу, – ЗМІ8 липня 2016 , 16:47 109
Держбюро розслідувань визначилось з керівником ще до проведення конкурсу, – Трепак22 жовтня 2016 , 17:53
Порошенко дав добро на збільшення військового бюджету16 вересня 2016 , 20:59 22
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді15 листопада 2016 , 11:00
Коментарі