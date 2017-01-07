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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Різдвяна хода рушила вулицями Києва: з'явилося яскраве відео

13:52, сьогодні 299 Читать новость на русском
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У Києві з Софіївської площі рушила різдвяна хода з зірками.

Люди йдуть середмістям столиці і співають колядки та щедрівки. Більшість учасників ходи одягненні в національні костюми, а також несуть різдвяні зірки та дідухів, повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.

Тест: Чи добре ви знаєте колядки

Святкова хода пройде за маршрутом: Софійська площа, Національна Опера України, Хрещатик, Майдан Незалежності, Михайлівська площа, Володимирський проїзд, Софійська площа.

Після завершення ходи на Софіївській площі відбудеться спільне колядування та різдвяний концерт за участі фольклорних гуртів.

Нагадаємо, сьогодні християни східного обряду святкують Різдво. На святкові богослужіння до храмів йдуть мільйони українців.

Теги: Україна Київ Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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