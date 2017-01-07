Різдвяна хода рушила вулицями Києва: з'явилося яскраве відео

У Києві з Софіївської площі рушила різдвяна хода з зірками.

Люди йдуть середмістям столиці і співають колядки та щедрівки. Більшість учасників ходи одягненні в національні костюми, а також несуть різдвяні зірки та дідухів, повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події. Тест: Чи добре ви знаєте колядки Святкова хода пройде за маршрутом: Софійська площа, Національна Опера України, Хрещатик, Майдан Незалежності, Михайлівська площа, Володимирський проїзд, Софійська площа. Світлину опубліковано користувачем Киев (@news_kiev) Січ 7, 2017 о 2:33 PST Після завершення ходи на Софіївській площі відбудеться спільне колядування та різдвяний концерт за участі фольклорних гуртів. Нагадаємо, сьогодні християни східного обряду святкують Різдво. На святкові богослужіння до храмів йдуть мільйони українців.

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