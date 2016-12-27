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Росія хоче передати Україні 17 засуджених з Криму

12:20, сьогодні 1934 Читать новость на русском
В'язниця
В'язниця / Getty Images

Москва має намір передати Києву 17 українців, які відбувають покарання в Криму.

Про це заявила уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова, повідомляють російські ЗМІ.

МЗС Росії запросив МЗС України про підтвердження їх українського громадянства, а також ми повинні отримати підтвердження, що українська сторона готова прийняти для подальшого відбування покарання цих громадян на території України,
– розповіла Москалькова.

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Теги: Україна Анексія Криму Новини Криму
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