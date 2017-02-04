Росія перетворює анексований Крим з курорту на військово-будівельну зону

Окупаційна влада Криму поступово перетворює півострів з курорту у військово-промислову зону, розпилюючи кримські гори на будівельні матеріали.

За словами місцевих чиновників, на анексованому півострові вже третій рік дефіцит будівельних матеріалів. Через це на певні категорії товарів ціни вдвічі більші, ніж у Росії. Особливо складна ситуація з піском та щебенем, оскільки тільки на будівництво однієї траси з Керчі до Севастополя потрібно 44 мільйони тонн інертних будівельних матеріалів. Тож російські чиновники вирішили відкрити якомога більше кар'єрів та розпиляти кримські гори на щебінь.

В селі Мраморне Сімферопольського району більше двох років видобувають вапняк. Робітники працюють у три зміни, зокрема і вночі, і на вихідних. А у місцевих мешканців руйнються будівлі та страждає здоров'я. Та на закриття кар'єру селяни навіть не сподіваються, бо співвласниця підприємства "Кар'єр Мраморний" – дружина міністра промислової політики підконтрольного Кремлю кримського уряду Андрія Васюти.

Така ж доля скоро спіткає і жителів дачного кооперативу поблизу Судака. Кар'єр збираються відкрити на горі Чокаташ буквально в 100 метрах від будинків. Судацькі активісти закликали "Росприроднагляд" не допустити видобутку.

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Ліцензія на розробку гори Чокаташ – одна з дев'яти, виданих незаконною кримською владою на розвідку родовищ піску, сумішей вапняку, магматичних порід. Нині вони найцінніші для Криму. Бо вапняковий щебінь, якого видобувають на півострові чимало, для доріг геть непридатний через свою крихкість.

За два роки в Криму видали 178 ліцензій на розвідку родовищ. Більшість дозволів передбачає можливість видобутку. Необхідність нових кар'єрів пояснили тим, що завозити будівельні матеріали з Росії в 3-4 рази дорожче, аніж використовувати свої.

Громадські активісти впевнені, що інтенсивний видобуток розорить надра півострова. Хто ж заробить на кримських родовищах – дивіться у сюжеті.

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