Росія почала готувати наступ на Авдіївку ще півроку тому, – звіт США в ОБСЄ

В ОБСЄ звітують, що бачили передумови загострення ситуації біля Авдіївки ще задовго до її початку.

Про це під час засідання постійної ради у Відні заявила представник США в ОБСЄ Кейт Бернс.

За її словами, у звітах СММ ОБСЄ, що працює в зоні АТО, є докази того, що напередодні загострення ситуації під Авдіївкою російські війська та проросійські бойовики готували масштабний наступ.

За тиждень до початку штурму СММ спостерігала в підконтрольному бойовикам Кришталевому вантажівки з боєприпасами, які формою і розміром відповідали ракетам для РСЗВ. За два дні до початку штурму, безпілотник спостерігачів помітив 45 вантажівок військового типу в камуфляжному забарвленні за 500 метрів від залізничної станції в контрольованій бойовиками Амвросіївці, що за 15 кілометрів від російського кордону,

– доповіла представник США при ОБСЄ.

Вона також зазначила, що бойовики переслідували спостерігачів СММ і змусили їх покинути місцевість і в цей же день бойовикам не дозволили потрапити у підконтрольне терористам Маркіне, що за 5 кілометрів від російського кордону.

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Кейт Бернс наголосила, що супутникові знімки підтверджують дані спостерігачів – вони показали не менше шести артилерійських позицій на підконтрольній бойовикам території в межах досяжності Авдіївки.

За даними ОБСЄ об'єднані російсько-окупаційні війська розширювали свої позиції біля Авдіївки впродовж шести місяців, у тому числі і в підконтрольних Україні районах на лінії зіткнення.

"Цю ескалацію підготувала Росія і бойовики. Як тільки почалися бойові дії, об'єднані російсько-терористичні сили блокували доступ СММ до Ясинуватої протягом наступних трьох днів", – наголосили в ОБСЄ.

Нагадаємо, 29 січня проросійські бойовики почали наступ на позиції українських військових поблизу Авдіївки, проте сили АТО успішно відбили всі атаки. Ситуація в цьому районі була загострена впродовж тижня – терористи гатили із забороненого озброєння по житлових кварталах міста.