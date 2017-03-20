Росія розпочала у Криму масштабні військові навчання

У понеділок, 20 березня, Росія розпочала в окупованому Криму на полігоні Опук великомасштабні командно-штабні навчання ВДВ відповідно до плану бойової підготовки аеромобільних військ РФ.

Про це заявив командувач ВДВ генерал-полковник Андрій Сердюков, який керує маневрами, повідомляє "РИА Новости".

Зазначається, що навчання відбуваються із бойовою стрільбою, в них також беруть участь Чорноморський флот (ЧФ) і Повітряно-космічні сили Росії.

"У навчаннях задіяні військовослужбовці Новоросійської десантно-штурмової дивізії (гірської), Камишинської та Улан-Уденської окремих десантно-штурмових бригад. Крім наших військ, в маневрах братиме участь частина сил і засобів ЧФ і 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу", – розповів командувач.

Вперше в історії російської армії в рамках навчань ВДВ відразу три наших з'єднання були одночасно підняті по тривозі і частково перекинуті до Криму зі штатним озброєнням і технікою,

– зазначив Сердюков.

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Він додав, що всього в маневрах на полігоні Опук беруть участь понад 2,5 тис. десантників і близько 600 одиниць бойової техніки.