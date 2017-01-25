Росія утримує поблизу України 100-тисячне військо, – експерти

Росія накопичує війська поблизу Українського кордону.

Про це повідомляють у Генеральному штабі.

Міжнародна інспекція з представників України, Канади та Данії побачила підтвердження, що в місті Новочеркаськ, Ростовської області створюється нова мотострілецька дивізія. Вперше про неї розвідка повідомляла торік у квітні.

Інспекційною групою виявлено та візуально підтверджено значне зосередження артилерійських систем різних типів в районі міста Новочеркаська.

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Експерти кажуть, крім цього у минулому році агресор сформував ще кілька дивізій та перегрупував кілька бригад поблизу Чернігівської та Сумської областей.

Вони припускають, що зараз біля українських кордонів Росія утримає стотисячне військо. Тож українцям треба бути готовими до ескалації збройного конфлікту влітку 2017 року.

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Вдатися до такого сценарію Росія може наважитись, якщо досягне своїх цілей на політичній арені. Наприклад, якщо Кремлю вдасться домовитись з новообраним президентом США або з новою владою Німеччини та Франції.

Однак, є й оптимістичніший сценарій, коли провідні держави прислухаються до України. Але для цього треба сформулювати чітку позицію та відстоювати попри зміни політичних лідерів у світі.