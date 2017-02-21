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Росіянам хочуть обмежити розрахунки готівкою

09:41, сьогодні 607 Читать новость на русском
У Росії хочуть обмежити розрахунок готівкою
У Росії хочуть обмежити розрахунок готівкою / Getty Images

Міністерство економічного розвитку і міністерство фінансів Росії опрацьовують ідею обмеження можливості купувати автомобілі, квартири і предмети розкоші за готівку.

Про це повідомляє видання "Ведомости" з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що ця ідея розглядається в рамках масштабного плану боротьби економічного блоку уряду з тіньовою економікою. Поки що поріг для заборони на використання готівки не узгоджений.

Опрацьовуються й інші варіанти. Наприклад, зниження ставки ПДВ для платежів по карті. Для цього вивчаються міжнародні приклади стимуляції безготівкового обороту, зокрема Індії та Азербайджану.

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У січні глава Мінфіну РФ Антон Силуанов закликав продумати можливість обмеження розрахунків готівкою і запропонував для початку встановити "певну планку для покупки дорогих товарів". Незабаром віце-прем'єр Аркадій Дворкович заявив, що таких заходів "не планується", оскільки безготівковий оборот повинен збільшуватися "природним чином, без штучних рішень".

Теги: Новини Росії гроші
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