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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росіяни накинулися з критикою на карикатури Charlie Hebdo про авіакатастрофу Ту-154

02:43, сьогодні 511 Читать новость на русском
Карикатура Charlie Hebdo
Карикатура Charlie Hebdo / Фото із соцмереж

У Росії різко розкритикували карикатури французького журналу Charlie Hebdo щодо катастрофи російського літака Ту-154.

Зокрема, картикатуру розкритикував уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов на своїй сторінці у Facebook.

Віце-спікер Держдуми Росії Ірина Ярова також виспупила з різкою критикою щодо карикатур Charlie Hebdo, пише "РИА Новости".

"Карикатура Charlie Hebdo поза людською мораллю і поза законом. Це екстремізм, який не має відношення до журналістики і творчості", – заявила Ярова.

Нагадаємо, Charlie Hebdo опублікував на своєму сайті карикатури щодо катастрофи російського Ту-154, на борту якого перебували артисти ансамблю імені Александрова.

Карикатура зображує падіння літака, на тлі якого соліст ансамблю виголошує довгий звук "а". Підпис під зображенням – "Репертуар хору Червоної армії розширюється". На другий карикатурі також зображене падіння літака, але з іншим підписом – "Погані новини... Путіна всередині не було".

Свою карикатуру щодо подій навколо падіння Ту-154 намалював і відомий російський карикатурист Сергій Йолкін.

Теги: журналісти Новини Росії Падіння російського літака Ту-154 Карикатура
Джерело: 24 Канал
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