Росіяни намагалися перехопити американський винищувач у Сирії

Нещодавно в Сирії російський винищувач провів "непрофесійне" перехоплення американського літака-заправника KC-10.

Про це повідомляє CNN з посиланням на генерал-лейтенанта Джеффрі Харрігана.

За його словами, інцидент стався близько двох тижнів тому.

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Він зазначив, що російський винищувач зробив "бочку" перед американським літаком.

Харріган також додав, що США оцінює дію пілота, як власну ініціативу.

Зауважимо, що росіяни все ж вибачилися за інцидент після того, як коаліція повідомила про своє невдоволення з приводу непрофесійного перехоплення.

Однак, як військовий підкреслив, ця подія була єдиною за останні кілька місяців, і наголосив на деескалації конфлікту з росіянами.

"Ми знайшли способи, щоб належним чином звести нанівець конфлікт, щоб дозволити нам продовжувати нашу місію", – підсумував американський генерал-лейтенант.