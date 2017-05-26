Росіяни намагалися перехопити американський винищувач у Сирії

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Нещодавно в Сирії російський винищувач провів "непрофесійне" перехоплення американського літака-заправника KC-10.
Про це повідомляє CNN з посиланням на генерал-лейтенанта Джеффрі Харрігана.
За його словами, інцидент стався близько двох тижнів тому.
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Він зазначив, що російський винищувач зробив "бочку" перед американським літаком.
Харріган також додав, що США оцінює дію пілота, як власну ініціативу.
Зауважимо, що росіяни все ж вибачилися за інцидент після того, як коаліція повідомила про своє невдоволення з приводу непрофесійного перехоплення.
Однак, як військовий підкреслив, ця подія була єдиною за останні кілька місяців, і наголосив на деескалації конфлікту з росіянами.
"Ми знайшли способи, щоб належним чином звести нанівець конфлікт, щоб дозволити нам продовжувати нашу місію", – підсумував американський генерал-лейтенант.