Російські спецслужби готували вбивство народного депутата, – СБУ

Вчора, 20 січня, працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України. Про інцидент особисто повідомили президента Петра Порошенка. Операцією керували з території Росії.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак. Операцію з фізичної ліквідації нардепа готували російські спецслужби. Виконавець операції – уродженець Росії, який довгий час жив на Харківщині. З початком війни на Донбасі він переїхав до так званої "ЛНР" та там спеціалізувався із диверсійної роботи на території, яку контролює українська влада. Вбити нардепа мали двоє українських громадян, які раніше мали судимість. Читайте також: ФСБ наказало бойовикам на Донбасі дискредитувати спецслужби України

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