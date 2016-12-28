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Російські ЗМІ опублікували останні слова екіпажу військового Ту-154

00:02, сьогодні 243 Читать новость на русском
Літак Ту-154 впав у Чорне море
Літак Ту-154 впав у Чорне море / Getty Images

У мережі з'явилися матеріали розшифровки аудіозапису одного з бортових самописців військового літака Ту-154, який впав у Чорне море.

Як повідомляє LifeNews, запис зафіксував події в кабіні пілотів.

Зазначається, що нештатна ситуація стала несподіванкою для членів екіпажу, оскільки упродовж перших секунд пілоти розгубилися, але згодом взяли себе в руки та намагалися врятувати літак.

Подаємо мовою оригіналу. Увага, присутня нецензурна лексика!

— ...Скорость 300... (Нерозбірливо)

— (Нерозбірливо)

— Забрал стойки, командир.

— (Нерозбірливо)

— Ух, ё-мое!

(Лунає різкий сигнал)

— Закрылки, сука, чё за х**ня!

— Высотометр!

— Нам... (Нерозбірливо)

(Лунає сигнал про небезпечне зближення із землею)

— (Нерозбірливо)

— Командир, мы падаем!

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Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.

На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що вже піднято останки щонайменше 80 осіб, серед яких упізнали двох – командира Романа Волкова та помічника начальника департаменту культури Міністерства оборони Оксану Бадрутдінову. Також рятувальники витягнули великі фрагменти фюзеляжу та правий двигун авіасудна.

Теги: ЗМІ Падіння російського літака Ту-154 авіація Надзвичайні ситуації Катастрофа Новини Росії
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