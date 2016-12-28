Російські ЗМІ опублікували останні слова екіпажу військового Ту-154

У мережі з'явилися матеріали розшифровки аудіозапису одного з бортових самописців військового літака Ту-154, який впав у Чорне море.
Як повідомляє LifeNews, запис зафіксував події в кабіні пілотів.
Зазначається, що нештатна ситуація стала несподіванкою для членів екіпажу, оскільки упродовж перших секунд пілоти розгубилися, але згодом взяли себе в руки та намагалися врятувати літак.
Подаємо мовою оригіналу. Увага, присутня нецензурна лексика!
— ...Скорость 300... (Нерозбірливо)
— (Нерозбірливо)
— Забрал стойки, командир.
— (Нерозбірливо)
— Ух, ё-мое!
(Лунає різкий сигнал)
— Закрылки, сука, чё за х**ня!
— Высотометр!
— Нам... (Нерозбірливо)
(Лунає сигнал про небезпечне зближення із землею)
— (Нерозбірливо)
— Командир, мы падаем!
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Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.
На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.
Раніше повідомлялось, що вже піднято останки щонайменше 80 осіб, серед яких упізнали двох – командира Романа Волкова та помічника начальника департаменту культури Міністерства оборони Оксану Бадрутдінову. Також рятувальники витягнули великі фрагменти фюзеляжу та правий двигун авіасудна.
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