Російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" отримав принизливу кличку від британських військ

Російський авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", який "прославився" своїм димом, повертається після своєї місії в Сирії назад до Росії. Коли він проходив через Ла-Манш, його супроводжували британські війська.

Супровід крейсера здійснювали літаки британських ВПС "Тайфун" і фрегат "Сент-Олбанс, повідомляє Радіо Свобода.

Ми будемо уважно стежити за "Адміралом Кузнєцовим" в міру його пересування назад в Росію. Це корабель сорому, місія якого полягала в тому, щоб продовжити страждання сирійського народу,

– йдеться в заяві міністра оборони Великобританії Майкла Феллона.

Літаки з "Адмірала Кузнєцова" брали участь в російських бомбардуваннях повстанських сил під час громадянської війни в Сирії, яку на Заході називали безрозбірним винищенням цивільного населення. Правда не всі з них повернулися до Росії. Як мінімум два літаки розбилися при посадці на крейсер.

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"Адмірал Кузнєцов" – єдиний в Росії авіаносець – пройшов через Ла-Манш до Сирії в жовтні минулого року. Тоді густий дим з двигуна корабля викликав насмішки у всьому світі.