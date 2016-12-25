Російський телеканал опублікував кадри з місця падіння літака (відео 18+)

Російський телеканал life.ru опублікував відео з місця падіння літака Ту-154 Міноборони Росії. Ці кадри їм надіслав громадський журналіст.

Як видно на кадрах life.ru, навколо плавають уламки військового борту Ту-154.

За словами журналіста, він побачив у морі тіло загиблого в рятувальному жилеті.

Увага! Відео лише для повнолітніх!

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Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав у Чорне море. Там вже починають пошукові роботи. Відомо, що фрагменти літака знайшли в 6 км від берега. Відомо, що на борту було 84 пасажири. Це були музиканти російської армії та представники ЗМІ.



Пізніше стало відомо, що на місці падіння Ту-154 рятувальники знайшли кілька тіл.