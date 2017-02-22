Розкрили подробиці справи контрактника, який віз зброю на Майдан

Затриманий 21 лютого з автоматами Калашникова військовий-контрактник є прихильником панславізму та пропагує ідеологію створення фейкових республік.

Про це заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, повідомляє Укрінформ.

Він є прихильником ультраправого фанатського руху та проповідує панславізм. Він пропагує ідеологію створення фейкових псевдодержавних утворень,

– сказав Ткачук.

Він додав, що його зв'язок зі спецслужбами Росії поки не встановлений.

Голова Військової контррозвідки відомства Сергій Левченко зазначив, що затриманий планував закупити значно більше зброї.

У його планах було придбати безшумні снайперські гвинтівки, а також великокаліберні кулемети "печеніг" і ВСС, це зброя російського виробництва. Хотів отримати до 20 числа, щоб привезти до столиці і застосувати до 22 лютого,

– розповів він.

Наразі слідчі відкрили щодо нього кримінальне провадження.

Нагадаємо, військовослужбовця-контрактника однієї з частин в Одесі викрили з великим арсеналом зброї, який той збирався переправити у Київ.