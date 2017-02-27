Розпочався Великий піст: поради священиків

Великий піст – найдовший і найсуворіший піст, встановлений Церквою – триватиме 48 днів і завершиться 16-го квітня, на Великдень.

Протягом посту священики радять не вживати продукти тваринного походження, рибу, олію та вино. А сьогодні, 27 березня – у так званий "чистий понеділок" – за традицією, віряни відмовляються від їжі взагалі.

Водночас священики закликають не плутати піст і дієту. Запевняють, що головне у час посту – молитва й духовне очищення.

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