Рубан зізнався, що організував зустріч Савченко і бойовиків

Володимир Рубан зізнався, що організував зустріч народного депутата України Надії Савченко з так званими керівниками терористичних угрупувань на Донбасі.

Про це розповів керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, повідомляє Громадське.

Як тільки випала нагода, я організував зустріч в Мінську. Надія попросила зустрітися, ми вибирали місце де можна зустрітися і мені здавалося доволі небезпечним перевозити її в Донецьк,

– пояснив Рубан.

За його словами, ця зустріч не була таємною.

Рубан скзав, що Савченко їздила не як депутат, а як екс-полонена.

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