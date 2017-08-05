Саакашвілі у Польщі: Грузія вже звернулась до Варшави

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Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, якого нещодавно позбавили українського громадянства, зараз перебуває з візитом у Польщі.
Вдень 4 серпня з'явилась інформація про те, що Саакашвілі покинув США і зараз перебуває в Польщі.
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У Варшаві він взяв участь у заходах з нагоди 73-ї річниці Варшавського повстання.
Пізніше речниця Саакашвілі Дарина Чиж поділилась у своєму Facebook фото з шефом, зазначивши, що вони зараз перебувають у Варшаві.
В свою чергу, головна прокуратура Грузії звернулася до польських компетентних органів через візит в Міхеїла Саакашвілі до Варшави.
"У зв'язку з візитом Міхеїла Саакашвілі в Польщу, на підставі поширеної в ЗМІ інформації, головна прокуратура Грузії звернулася до польських компетентних органів і у відповідністі до закону розпочато всі відповідні процедури", – повідомили в департаменті, не уточнивши, про які конкретно заходи йдеться, інформує "Інтерфакс-Україна".
27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Саакашвілі позбавили українського громадянства. За словами нардепа Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема, що стосувались його судимості у Грузії. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.