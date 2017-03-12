"Самопоміч" вимагає припинити торгівлю з окупантом, – резолюція

Сьогодні, 12 березня, у Києві відбувся з'їзд партії "Об'єднання "Самопоміч", на якому була прийнята резолюція. Головною вимогою до влади – є прийняття закону про тимчасово окуповані території.
Про це йдеться в резолюції.
"Самопоміч" вимагає від Верховної Ради, президента і Кабінету Міністрів України:
1. Прийняти закон про тимчасово окуповані території України, який повинен гарантувати припинення торгівлі з окупованими територіями, захист професійної гідності українських військових і їх обов'язок захищати народ і Конституцію і збереження інституційної держави і конституційного ладу».
2. Відмовитися від тоталітарної практики руйнування місцевого самоврядування, повернути і розвивати фінансову спроможність українських громад.
3. Запобігти подальшому відтворенню політичної корупції, гарантувати відповідальність за політичну корупцію та незаконне збагачення.
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Окрім того, у партії звертаються до міжнародних партнерів: визнання російської окупації, фактична та юридична блокада торгівлі з окупованими територіями, посилення українських громад та невідворотність покарання за корупцію сьогодні є запорукою збереження української державності.