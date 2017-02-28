Савченко не хоче називати бойовиків "сепаратистами"

Нардеп Надія Савченко, яка нещодавно побувала в окупованому Донецьку, вважає, що недоцільно називати ворога "сепаратистами".

Сепаратисти, хай ви їх так називаєте… Ви перекручуєте поняття. ..В нас війна з Росією. Вони колаборанти. Вживаючи слова "тероризм" і "сепаратизм" ми підкреслюємо, що в нас внутрішня проблема,

– обурилась нардеп.

Вона також прокоментувала чутки про те, що тепер терористи хочуть приїхати у Київ, щоб зустрітись зі своїми полоненими.

"Вони висловлювали таке бажання. Я вважаю, що людина, яка не вбивала наших солдатів, не тримала зброю в руках (а таких людей там багато), отакі люди мають право приїхати і побачити своїх рідних. Ми живемо в правовій державі", – переконана Савченко.

Нагадаємо, 24 лютого з’явилась інформація, що нардеп Надія Савченко перебуває на окупованій території Донбасу, де разом з представниками бойовиків відвідує колонії, в яких утримують українських полонених.