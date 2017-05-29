СБУ на Закарпатті завадила придбати заборонені російські авто за державні гроші

Служба безпеки України запобігла на Закарпатті закупівлі російської санкційної автотехніки на майже тридцять мільйонів гривень із державного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, в регіоні були оголошені тендери на придбання пожежного аеродромного автомобіля та шістнадцяти шкільних автобусів.

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Співробітники СБУ під час перевірки документації зафіксували, що переможці торгів планували поставити техніку російських виробників, щодо яких діють спеціальні економічні санкції відповідно до рішення РНБО.

Відтак, СБУ поінформувала тендерні комітети про виявлені порушення, після чого закупка російської автотехніки була скасована.