СБУ оприлюднила відео спецоперації задля запобігання викрадення екс-росіянина

СБУ оприлюднила відео спецоперації задля запобігання спробі викрадення та вивезення до Росії бізнесмена, колишнього громадянина РФ.

Згідно з інформацією правоохоронці, колишній бізнес-партнер комерсанта разом з двома спільниками вирішили вивезти його до Росії для того, щоб вибити начебто існуючий борг у 17 мільйонів доларів.

Організатор викрадення – начальник одного з райвідділів поліції. Як повідомили на спеціальному брифінгу СБУ, це начальний Обухівського райвідділку поліції. Його ім’я поки не називають.

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Поліцейський через свої контакти у кримінальних колах підшукав виконавця, що гарантував вивезення бізнесмена до РФ за допомогою учасників підконтрольного йому злочинного угруповання. Плата за "роботу" складала 300 тисяч доларів США.

Працівники СБУ затримали поліцейського та виконавця злочину в елітному ресторані під Києвом під час отримання від посередника 100 тисяч доларів авансу. Одночасно у столиці правоохоронці "взяли" замовника викрадення.

Ряд ЗМІ повідомляє, що викрасти намагалися власника Обухівського картонного комбінату Володимира Крупчака, він раніше в Росії володів Архангельським ЦБК.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що співробітники прокуратури Київської області разом з СБУ затримала групу осіб, які на замовлення намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ, який через переслідування в Росії переїхав в Україну.