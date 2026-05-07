Про вирок держзраднику повідомив Офіс генерального прокурора у соцмережах.

Що відомо про вирок держзраднику з Донеччини?

Після того як він приєднався до російського війська у 2022 році, він служив стрільцем у підрозділі мобілізаційного резерву. Під час окупації Бериславського району Херсонської області, він проводив "фільтрацію" на блокпостах.

Поблизу села Томарине він разом з іншими російськими військовими зупинив цивільний автомобіль, в якому були 3 чоловіків. Окупанти викрали мирних мешканців та три доби тримали в підземному бетонному колекторі насосної станції, погрожуючи зброєю.

Злочинець неодноразово знущався з в'язнів: бив їх, погрожував убивством та навіть імітував розстріли, стріляючи над головою. Бранців тримали в нелюдських умовах: у холодному підвалі, без їжі, води та медичної допомоги. Згодом в них викрали автомобіль та особисті речі.

Після того чоловіків із зав’язаними очима перевезли до Нової Каховки, де протримали в ув'язненні ще три доби разом з іншими людьми, які потрапили в такі самі умови. Після допитів їх відпустили.

Відомо, що суд визнав винним 33-річного мешканця Донеччини у скоєних злочинах. Йому призначили максимальне покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок ухвалено за процедурою спеціального судового провадження. Покарання буде виконано після затримання засудженого,

– повідомив Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про російські катування на окупованих територіях?

Нагадаємо, що Росія у вересні 2025 року вийшла з конвенції про заборону тортур. Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко розповів у розмові з 24 Каналом, що росіяни вже давно перестали зважати на те, що думає про них світ. Вихід з Конвенції може більше стосуватися зовнішнього курсу. Дії росіян, на його думку, можуть ставати більш жорстокими.